Mega-sena sorteia R$ 28 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia, hoje (12), às 20h, na cidade de Jundiaí, em São Paulo, um prêmio de R$ 28 milhões. Caso haja um vencedor único, ele poderá ter rendimentos, se investir todo dinheiro na poupança, de aproximadamente R$ 104 mil por mês.





Os interessados em participar do concurso devem fazer sua aposta até às 19h de hoje em qualquer casa lotérica do país ou através do site da Caixa.





A aposta mínima é de R$ 30. O resultado do concurso 2.077 vai ser divulgado pouco depois do sorteio, no site da Caixa.