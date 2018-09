Profissionais de educação de São Gonçalo permanecem em greve

Durante assembleia realizada na manhã de hoje (11), no Colégio Castello Branco, no Boaçu, os profissionais de educação do município de São Gonçalo decidiram manter a greve que começou no início de agosto.





Depois da reunião, os trabalhadores seguiram a pé para fazer mais um protesto em frente a prefeitura municipal, no Centro. Inicialmente, os manifestantes fecharam, por cerca de cinco minutos, todas as faixas de rolamento da Rua Feliciano Sodré. Pouco depois, eles recuaram e liberaram duas pistas, deixando apenas uma bloqueada.





A principal reivindicação da categoria é pelo pagamento do piso nacional para os trabalhadores.





Por conta do protesto, o trânsito no Centro da cidade segue bastante complicado. Agentes da Guarda Municipal estão no local para orientarem os motoristas e também os manifestantes.