Universidade Salgado de Oliveira celebra os 25 anos de fundação

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) completou 25 anos de existência no último domingo. Na tarde de ontem, a reitora da instituição, Marlene Salgado de Oliveira, e o secretário municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira, participaram da cerimônia comemorativa e alusiva ao aniversário, no campus da Trindade.





A família Salgado de Oliveira ingressou na área do ensino em 1959, através da criação do Colégio Dom Hélder Câmara, também na Trindade. E em 1976 foram criados os primeiros cursos superiores da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo.





Depois de muitos processos, no dia 9 de setembro de 1993 surgia a Universo. Na época, a instituição possuía apenas dois campi (São Gonçalo e Niterói) no Rio de Janeiro. Depois a Universo ganhava mais um campi no interior do Rio de Janeiro, em Campos. E desde então, foi crescendo, tornando-se uma faculdade nacional, somando hoje um total de 10 campi espalhado pelo país.





“Temos um sentimento de dever cumprido com o município (São Gonçalo), porque eu me formei aqui, comecei a trabalhar aqui. Eu tenho que dar muita contribuição à essa universidade”, disse a reitora.





A professora Marlene anunciou que a universidade, antenada com a crescente atualização do processo educativo, está investindo no enino a distância. “Até 2024, nos teremos mais de 50 polos. Mas isso não quer dizer que vamos deixar de fazer o ensino presencial,” garantiu.