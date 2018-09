Caminhão tomba e deixa três feridos no Mutondo

Um acidente envolvendo um caminhão de coleta de lixo da empresa Marquise deixou três feridos na manhã de hoje (11), no Mutondo, em São Gonçalo. Agentes da Guarda Municipal foram ao local para tentar dar fluidez ao trânsito.



Segundo informações, a batida aconteceu por volta das 5h. O motorista teria perdido a direção do veículo em uma curva e colidiu contra um poste. A distribuição de energia no local foi interrompida. O acidente aconteceu na pista sentido Alcântara.







O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro aos feridos. Houve engarrafamento de aproximadamente dois 2km.



De acordo com funcionários da empresa Marquise, os três trabalhadores feridos estão bem.