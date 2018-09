Personalidades do meio artístico e do funk irão ao sepultamento de Catra

O corpo de Mr. Catra será enterrado nesta terça-feira (11.9) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, às 10h. Personalidades do mundo funk, do meio artístico e da música popular brasileira deverão estar presentes.





O corpo de Catra foi transferido para o Rio nesta tarde, após velório no Cemitério do Grupo Primaveras, em Guarulhos, em são Paulo. Agora a noite, deverá começar um novo velório, às 21h, no Teatro João Caetano, no Centro da capital fluminense.





Catra morreu na tarde do último domingo, aos 49 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital do Coração (HCor), na capital paulista, tratando de um câncer gástrico. Ele deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos.





O funkeiro lutava contra um câncer no estômago descoberto no início do ano passado. Ele passou por um intenso tratamento, teve que fazer uma dieta restrita e perdeu 35 kg.