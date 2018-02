Bloco Banda do Ingá arrecada mais de 12 toneladas de alimentos

A tradicional Banda do Ingá, maior bloco de rua de Niterói, realizou, ontem, o seu desfile pela orla da Praia de Icaraí e carregou milhares de foliões atrás do trio elétrico comandado pela Banda Axerê. Sem fins lucrativos, os abadas do bloco foram trocados por alimentos e, até a manhã de ontem, mais de 12 toneladas de arroz e feijão foram arrecadados para doação.





A concentração começou com apresentação do Grupo Intimistas no palco fixo montado na altura da Praia das Flexas, no Ingá. O bloco, que desfila há 48 anos e começou como uma brincadeira entre amigos, continua sendo referência. “No primeiro desfile da banda, estávamos todos vestidos de índio, com fantasia feita de jornal. Todo ano, o bloco cresce mais.





A principal característica é que a banda mantém o espírito familiar e quem conhece sabe que está vindo para curtir um dia de lazer”, contou o professor da Universo, Carlos Alberto Gallo, fundador do bloco, que há quatro anos conta com a parceria do filho para organizar a festa. A banda contou com o apoio de um ônibus da Rádio Mania, que distribuiu brindes no local.