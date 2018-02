Bloco homenageia jogador Vinícius Junior do Flamengo

Foliões se aquecem para desfile de hoje no Portão do Rosa

Criado no bairro Portão do Rosa, Vinícius Junior, o garoto do Flamengo, será homenageado, hoje, pelo bloco gonçalense “Nunca Fui Di Mal Contigo”. O samba escolhido foi “O Filho do Portão do Rosa vai Brilhar Mundo Afora”. Composto por Paulo Beckham e Duda SG, a canção será interpretada por Diego Nicolau e Anderson Moreno. A concentração, marcada para as 13h, será na Estrada da Conceição, no Portão do Rosa. A estimativa é de reunir 1,5 mil pessoas.





Letra - “Um menino sonhador; De pés descalços jogou futebol; Pipas no alto em domingo de sol; Mas o destino reservou, e Deus abençoou; Em seus primeiros passos; Seu professor ensinou o que para ele parecia fácil; Dribles, pedaladas e jogadas geniais; Levou ao seu time de coração onde traz raça, amor e paixão!





Vinícius Junior é show! Faz mais um gol e alegra o meu Brasil; Quem me viu, mentiu, se uma lágrima caiu; Foi emoção de te ver vencer; De São Gonçalo saiu (...) O bloco “Nunca Fui Di Mal Contigo” deseja boa sorte, Vinícius; E volte com o Mundial. É o filho do Portão do Rosa. Brilhando pelo Mundo Afora”.