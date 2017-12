Natal estimula solidariedade em São Gonçalo

Por Marcela Freitas





Famílias em situação de vulnerabilidade social participaram, na manhã deste sábado, de um café especial de Natal, organizado pelo grupo de Vicentinos da Igreja Nossa Senhora Conceição, no bairro Pacheco, São Gonçalo. O tradicional café solidário, que acontece no terceiro domingo do mês, ganhou um colorido especial na antevéspera do Natal, com bolo decorado, docinhos, sucos, balas, pirulitos e frutas.





Além do café da manhã, as famílias receberam uma cesta básica para garantir a ceia; e as crianças, presentes. De acordo com o confrade Fernando Nascimento dos Santos, de 39 anos, o trabalho de arrecadação começou um mês antes e contou com a ajuda e envolvimento de outras unidades vicentinas.

“O trabalho dos Vicentinos nessa paróquia tem mais de 50 anos. Tradicionalmente temos um café, mas esse do Natal é diferenciado e conta com um número de pessoas maior”, disse.





A consócia Marlene Furtado, 48, contou que 50 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social são atendidas pelos grupos de Vicentinos.

“Neste grupo, temos 15 famílias das localidades de Monte Formoso, Bichinho e Quinta Dom Ricardo. Visitamos essas famílias e acompanhamos de perto suas necessidades”, contou.

A dona de casa Florisbela Mariana Filha, 63, disse que a ajuda veio em boa hora.

“Sou uma pessoa sozinha e conto com essa cesta básica todos os meses. Aqui sempre tenho atenção e carinho”, afirmou.