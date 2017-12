Bueiro sem tampa deixa moradores do Jardim Catarina preocupados

Um bueiro sem tampa oferece perigo para moradores e motoristas que trafegam pela Rua Eurico do Vale, antiga Rua 10, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Para evitar acidentes no trecho, moradores sinalizaram a falta de tampa com um pedaço de madeira.





De acordo com o comerciante Hélio Adolcino, de 67 anos, a tampa quebrou por completo na última segunda-feira. Mas o desgaste no material acontece há algum tempo.





“Essa tampa foi quebrando aos poucos. Essa rua é estreita, mas recebe um grande número de veículos diariamente. Por conta deste peso, o material não resistiu”, explicou. Ainda segundo Hélio, ele pensou em consertar, mas não conseguiu.





“Tem que trocar toda a peça. O anel está desgastado e não segura mais a tampa. Como não foi possível consertar, resolvi sinalizar para evitar acidentes mais graves. Eu, por exemplo, estou com dificuldades para estacionar na minha garagem. Sem essa madeira, teremos acidentes graves aqui. É um risco à vida” afirmou. A assessoria de imprensa da Subsecretaria de Conservação irá enviar uma equipe ao local até a próxima semana para tomar as devidas providências. (Marcela Freitas)