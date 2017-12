Balsas com 6 toneladas de fogos de artifício passam por última vistoria em Niterói

As cinco balsas que serão utilizadas na queima de fogos do Réveillon de Niterói passaram pela última vistoria, na manhã de ontem. O presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), José Guilherme Azevedo, acompanhou o trabalho dos técnicos da Domberg Show Pirotécnico, que desde 1990, são responsáveis pela queima de fogos na Praia de Icaraí.





Ao todo serão utilizadas 11 mil bombas que somam mais de 6 toneladas e produzirão um espetáculo 15 minutos. De acordo com José Guilherme Azevedo, a expectativa é a melhor possível. Foram empregados na festa cerca de R$ 1,5 milhão por parte da Prefeitura, além do patrocínio da empresa Águas de Niterói para queima de fogos.





“Nossa expectativa é que Réveillon tenha um público de mais de 500 mil pessoas, e o poder público está preparado para fazer uma festa bacana com segurança e proteção”, afirmou. O responsável pelo espetáculo Arthur Domberg explicou que todas as licenças já foram conseguidas.





“Este ano teremos novidades com a formação de arco-íris no céu e muitos outros efeitos. Será um espetáculo bem colorido”, disse.





O público poderá assistir os shows, os fogos e acompanhar a contagem da virada em seis telões- sendo quatro torres e dois nas laterais do palco.





Interdição, shows e segurança - A Rua Paulo Alves – na direção da esquina com a Praia das Flechas, no Ingá,bem como todas as ruas transversais à Praia de Icaraí, até a Rua Mariz e Barros, serão fechadas a partir das 18h do dia 31, permitindo passagem apenas dos veículos de moradores.





A festa da virada em Niterói começa com bandas niteroienses a partir das 19h. Já o grupo Skank, grande atração da noite, se apresentará, depois dos fogos.





O 12º Batalhão vai designar 500 PMs, e a Guarda Municipal, 500 agentes.