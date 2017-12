Grupo de teatro da UFF busca apoio para prosseguir com atividades

O coletivo Transparente, um grupo de teatro formado por jovens estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), que produz e encena peças teatrais para combater as opressões sofridas pela comunidade LGBT, pede ajuda para prosseguir com suas atividades.





O grupo, que conta com cerca de 30 membros, este ano apresentou suas peças em escolas da cidade e no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no centro de Niterói.





O grupo realiza os ensaios e reuniões no DCE da UFF, local que sofre com a falta de iluminação, higiene e até abastecimento de água. Os responsáveis pelo projeto buscam recursos para que uma estrutura mínima de cenário, roupas e alimentação sejam supridas, já que a alimentação e as despesas com transporte são custeados por doações pessoais.





Para mais informações sobre o grupo, o emai-l é coletivotransparente@gmail.com.