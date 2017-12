Quedas de energia prejudicam moradores de condomínio em Alcântara

Moradores do condomínio Parque da Águas, em Alcântara, São Gonçalo, estão sendo prejudicados pelas constantes quedas de energia, que há pelo menos três dias, estão ocasionando problemas nas áreas comuns dos prédios.





Um dos blocos mais prejudicados é o Praia de Icaraí, onde os elevadores pararam de funcionar por conta da baixa potência de energia. Segundo o zelador Renato de Souza, a Enel foi acionada bem como a empresa de manutenção dos elevadores.





“A equipe técnica dos elevadores explicou que o problema tem relação com a energia fornecida. Já entramos em contato com a Enel que nada fez. Essa indefinição tem prejudicado a vida dos moradores. Neste prédio são 166 apartamentos e temos muitos moradores idosos e crianças”, disse.





A Enel confirmou a falha na rede de distribuição provocando as oscilações no endereço mas esclareceu que técnicos trabalham para normalizar o fornecimento no local.