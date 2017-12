Rodoviária de Niterói coloca mais de mil ônibus extras para viagens de fim de ano

Durante o período de festas de fim de ano, devem passar pela Rodoviária Roberto Silveira, em Niterói, cerca de 30 mil pessoas. É isso que espera a concessionária Novo Rio, que administra o terminal de passageiros. Na manhã de ontem, ainda era um pouco tímido o movimento, mas segundo a empresa, hoje será o dia de maior movimento, com mais de 4 mil embarques e desembarques programados.





Para atender todos os passageiros, foram programados 4.320 ônibus (destes, 1.045 horários extras). Entre os destinos mais procurados, segundo a Novo Rio, estão as Regiões dos Lagos, Costa Verde e Serrana do Rio de Janeiro (campeãs de venda). Boa procura também para cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, de acordo com a concessionária.





A estudante Giselle Souza, de 19 anos e sua mãe Cândida Maria Souza, 44, aproveitaram a folga e escolheram viajar ontem mesmo para Angra dos Reis, no Sul Fluminense. As duas só retornam após as festas de fim de ano.





“Entrei de férias ontem (quarta-feira) e optamos por embarcar hoje (quinta-feira) para evitar tumulto e engarrafamentos. Todos os anos visitamos parentes nessa época”, contou Giselle Souza.





Dicas importantes - Uma boa dica, informou ainda a concessionária Novo Rio, é antecipar a compra das passagens. Dessa forma é possível conseguir descontos. Outra recomendação da concessionária é que, em caso de viagem com menores de 12 anos, os parentes diretos (pai, mãe, avós e irmãos) levem identificação original ou cópia autenticada (carteira de identidade ou certidão de nascimento) para garantir o passeio.





Se a criança não estiver acompanhada dos parentes diretos, é exigida autorização do Juizado da Infância e Adolescência como a autorização por escrito dos pais obtida no Posto do Juizado mais próximo do terminal (Rua Visconde de Sepetiba 519 – 2º andar, Centro de Niterói). O telefone é (21) 2620-3687.





(Marcela Freitas)