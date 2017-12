Chuvas deixam Niterói em estágio de atenção

A Defesa Civil de Niterói não registrou nenhuma chamada ontem, apesar do temporal que caiu sobre a cidade no primeiro dia oficial do verão. O órgão chegou a emitir um alerta para a população informando que o município estava em estágio de atenção e orientando sobre os cuidados básicos que se deve ter em vias públicas durante o período de chuvas.





A Prefeitura de São Gonçalo não informou, até o momento, sobre possíveis estragos decorrentes do temporal na noite de quinta-feira.





Em casos de acidentes provocados pela chuva, o morador deve acionar a Defesa Civil através do número 199. De acordo com o Climatempo, o sol aparece hoje com muitas nuvens e haverá períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.