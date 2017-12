Abrigo Cristo Redentor arrecada 549 kg de alimentos e 280 presentes para idosos

A banda de gaitas Brazilian Pipers realizou uma apresentação especial no Abrigo Cristo Redentor, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, na tarde de ontem, dia 20. No total, o evento arrecadou 549 kg de alimentos, além de 280 presentes para os idosos da instituição, que passa por uma grave crise financeira, com uma dívida que gira em torno de R$ 2 milhões devido ao não pagamento de um convênio firmado com o Governo do Estado.





O Abrigo recebeu doações de condomínios da cidade, que organizaram campanhas para receberem alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. A Câmara Municipal de Vereadores, através da exposição “Neste Natal, Adote Um Bom Velhinho”, também contribuiu com a iniciativa. Além disso, grupos de futebol, igrejas, academias e mercados realizaram ações com o intuito de ajudar os 178 idosos que residem no abrigo.





Localizada na Rua Nilo Peçanha, a instituição recebe doações de 8h às 20h e necessita de alimentos não perecíveis, além de fraldas geriátricas, remédios, material de limpeza e higiene pessoal.