Terreno abandonado vira depósito de lixo na Trindade

A dona de casa Hozana Brun mostra o lixo jogado no terreno





Moradores da Rua Curitiba, próximos da Rua Cuibá, no bairro da Trindade, em São Gonçalo, sofrem com o abandono de um terreno baldio que vem se tornando um grande lixão a céu aberto. Mesmo pedindo auxilio de funcionários da Marquise S/A, empresa responsável pela coleta do lixo na cidade, para limpar a área, eles não conseguiram que o serviço fosse executado.





Segundo moradores, muitas pessoas vem de longe para jogar lixo e animais mortos no terreno, que sofre ainda com o entupimento de uma galeria de água pluvial que tem deixado o local com mau cheiro, atraindo muitos mosquitos.





De acordo com a vendedora Maria Amélia de Souza, de 42 anos, a área já se tornou referência para derramamento de materiais.





“Aqui estamos recebendo a coleta, mas pela situação deste terreno outros bairros não estão recebendo os serviço. Olha o estado desse terreno? Isso é um absurdo. Aqui tem animais mortos, lixo e objetos que acumulam água. Pedimos aos coletores da Marquise para fazer a limpeza e eles se negaram. Estamos sem saber a quem recorrer”, afirmou.





A dona de casa, Hozana Brum, 77 anos, falou dos riscos a saúde.





“Essa galeria está entupida e toda água empossa no terreno. Já perdi a conta de quantos inseticidas uso na minha casa por semana. Acho que deveria haver uma fiscalização aqui. Da maneira que está não podemos ficar”, lamentou.





A Marquise informou que a coleta na cidade se encontra regular e esclarece que não realiza limpeza em terrenos baldios nem recolhimento de animais mortos. Esses serviços só são realizados mediante solicitação expressa da prefeitura via ofício e não há qualquer tipo de pedido dessa natureza para o referido local. (Marcela Freitas)