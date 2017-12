Falta de manutenção em ponto de ônibus da Trindade traz riscos para pedestres

Pontos de ônibus sem manutenção colocam em risco usuário do transporte coletivo, na Trindade, em São Gonçalo. Se não bastasse a falta de iluminação da Rua Cuiabá e o excesso de buracos em toda a via, que é uma das principais do bairro, agora, passageiros também sofrem com a deformação dos abrigos de ônibus.





Com a chegada do verão e as altas temperaturas, essas estruturas são essenciais para proteger os usuários dos transportes coletivos, enquanto aguardam a chegada dos ônibus. De acordo com a professora Ana Sobral, de 35 anos, após um temporal o teto que já estava comprometido, foi destruído. E, apesar de terem feito contatos com a ouvidora da Prefeitura, nenhuma providência foi tomada.





“Estamos aguardando esse reparo há muito tempo. É um absurdo”, reclamou.





Em nota a Prefeitura de SG informou que está estudando a contratação de empresa para realização deste serviço. O local citado será incluído no cronograma de obras para os próximos meses.