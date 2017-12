Caixa entrega mais de mil casas do 'Minha Casa, Minha Vida' em São Gonçalo

O Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, o Governo do Estado do Rio e a Prefeitura de São Gonçalo, entregam hoje 1.240 unidades habitacionais do residencial Venda da Cruz, que faz parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. O empreendimento foi construído no antigo 3º Batalhão de Infantaria (BI), após o Ministério do Exército doar a área ao Governo do Estado.





Além dos 1.240 apartamentos, compostos por dois quartos, sala, cozinha e banheiro, a área com quase cem mil metros quadrados ainda conta com playground, quadra poliesportiva, guarita, churrasqueira, bicicletário, biblioteca e ginásio. Segundo informações da Prefeitura, a Guarda Municipal será alocada no espaço. Além disso, o prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci, estuda implantar duas creches comunitárias no empreendimento.





Entre os beneficiados estão famílias vítimas da tragédia da chuva, do Morro do Bumba, em abril de 2010.