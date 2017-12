Rua da Feira em Alcântara é interditada sem autorização da Prefeitura

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a interdição do trânsito com cavaletes na Rua da Feira foi feita de forma irregular.





Diferente de outros anos, em que a Prefeitura de São Gonçalo, havia permitido a interdição tráfego de veículos na Rua João Caetano, conhecida tradicionalmente como Rua da Feira, em Alcântara, neste ano, a Secretaria de Transportes de São Gonçalo, não autorizou que a área fosse fechada. Mesmo assim, segundo a Prefeitura, arbitrariamente, ambulantes têm fechado o espaço a revelia do órgão.





De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a interdição que ocorre no local desde segunda-feira não foi realizada pela administração municipal e, por essa razão, a Guarda Municipal realizou a retirada de cavaletes, no mesmo dia.





Entretanto, na manhã de ontem O SÃO GONÇALO esteve no local por volta das 12h e os cavaletes haviam sido recolocados, e traziam, inclusive, uma cartaz que fazia menção à Prefeitura Municipal.





O presidente da Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Rural de Alcântara (Aceira), Fabiano Rodrigues, disse que não partiu da associação o pedido para fechar a via. “Não sabemos quem fechou e, também não acho positivo. Muitas pessoas usam essa rua para fugir do trânsito e muitos comerciantes com essa medida ficam impedidos de chegar às suas lojas para repor mercadorias”, afirmou.