Dono de barraca de fogos que explodiu no Rocha está internado em estado grave

A explosão de fogos de artifício em um ponto de venda clandestino desse produto deixou quatro pessoas feridas e provocou um grande tumulto no bairro do Rocha, em São Gonçalo, no início da tarde de ontem. O acidente aconteceu na Rua Salvatori, em São Gonçalo, em frente a um supermercado, e deixou o dono da barraca, identificado como Jonathan William Marinho de Almeida, de 23 anos, ferido gravemente, tendo um dos braços arrancados com a violência das explosões.





Segundo testemunhas, o acidente teria ocorrido após Jonathan estar manuseando os fogos de artifício. Logo depois, começou uma série de explosões, que também acabou atingindo outras pessoas que estavam próximas do ponto de venda, causando correria e pânico.





“Eu estava próximo quando aconteceu a explosão. O dono da barraca teve os braços e uma das pernas dilaceradas. Além dele, eu ajudei a socorrer alguns feridos”, contou o auxiliar de enfermagem Vitor Tadeu Guimarães de 23 anos.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas por populares e auxiliaram no socorro as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torrês (HEAT) no Colubandê.





Segundo os responsáveis pelo atendimento, o estado de saúde de Jonathan é o mais delicado. Ele permanece internado em estado grave. Entre os feridos, há outros três identificados: José Antônio Rodrigues Ferraz, Maria Aline Leal de Almeida e Tatiana Cris da Silva Elias, funcionários do supermercado. Eles encontram-se estáveis, mas ainda internados. As investigações sobre o caso ficarão a cargo dos policiais da 72ªDP (Mutuá).