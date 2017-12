Explosão de barraca de fogos deixa pelo menos quatro feridos no Rocha

Uma explosão de uma barraca ilegal que vendia fogos de artifício deixou pelo menos quatro pessoas feridas no início desta tarde. A banca estava posicionada na calçada de um supermercado, na Rua Salvatori, no Rocha, em São Gonçalo.





De acordo com as primeiras informações, entre as vítimas estão o próprio vendedor de fogos, dois outros ambulantes da região e uma funcionária do supermercado Grand Marché, que teve a fachada destruída pelo impacto da explosão.





A funcionária do mercado foi atingida por estilhaços nas pernas e braços. Já as outras três vítimas, feridas mais gravemente, foram socorridas e encaminhadas para o hospital.





[Em apuração]