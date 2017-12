Terreno abandonado vira criadouro de Aedes aegypti em Neves

Com a chegada do verão, aumentam-se os casos de doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti. De acordo com o boletim epidemológico do Ministério da Saúde, nos primeiros meses do ano passado, o Brasil registrou 113.381 casos suspeitos de dengue, 43.010 de chikungunya e 7.911 de zika.





Na Avenida Oliveira Botelho, localizada no bairro de Neves, em São Gonçalo, um terreno particular abandonado tem deixado os moradores apreensivos. Isso por que, com a grande quantidade de lixo, mato e veículos abandonados o local tem se tornado criadouro do aedes aegypti e oferece sérios riscos para a população local.





De acordo com o aposentado Laudelino Siqueira, de 68 aos, a cerca de 20 anos o local funcionava como um depósito de gás de cozinha. O depósito foi desativado e desde então, o terreno está abandonado e sem fiscalização da prefeitura.





“Aqui fica uma sujeira, com mato alto e lixo. O dono usa o terreno como depósito de carros e quando chove acumula água e fica cheio de mosquitos”, disse Laudelino.





Além dos problemas relacionados ao foco de mosquitos, os moradores denunciam que o terreno abandonado tem atraído ratos e baratas para a rua.





Por nota a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas irá notificar o dono do terreno para que realize a manutenção e conservação da área.