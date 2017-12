Campeonato de jogos eletrônicos reúne mais de 300 gamers em São Gonçalo

O fim de semana foi agitado para os fãs de games. A Zion Escola de Entretenimento de Alcântara sediou o ProCup, evento com campeonatos simultâneos de jogos que conciliam estratégia, ação e luta. Pelo menos 300 pessoas participaram dos dois dias de programação.





Fruto de uma parceria entre a Pro Gamer, a Zion, a Unity e a Fight in Rio, a segunda edição do Procup contou com disputas de Street Fight V, Guilty Gear, Marvel vs Capcom Infinite e League of the Legends (LOL). E a diversão não ficou apenas no computador. Os competidores e os visitantes doaram brinquedos novos ou usados em bom estado que serão destinados a instituições de apoio social em São Gonçalo.





De acordo o organizador Luciano Cavalcante, que representa a Pro Gamer, os jogos mais procurados foram LOL e Street Fight.





“Há maior interesse devido às oportunidades no mercado. É possível ter na disputa uma profissão”, destacou.





Quem sonha em chegar a esse patamar é o estudante de Contabilidade Eric Curty, que joga League of Legends há seis anos e foi o grande vencedor do campeonato, recebendo um prêmio de R$ 5 mil.





“Eu faço faculdade para ter uma garantia, mas meu sonho é, de fato, viver de jogar LOL. É um caminho longo, porque você precisa crescer dentro do jogo, ser conhecido, conquistar fãs, etc”, explicou o universitário de 21 anos.





Junto com quatro amigos, Eric compôs o time da Universo-Unity, uma parceria firmada nesse mês, pela qual a equipe da Unity, tradicional no ramo dos games, dará uma consultoria a alunos da Universidade Salgado de Oliveira, para que eles possam participar de futuras competições de jogos.