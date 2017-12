Buracos na RJ-104 causam prejuízos para motoristas e lucros para borracheiros

>> Daniel trabalha às margens da RJ-104 e atende cinco motoristas por dia com problemas nos pneus





Enquanto muitos motoristas reclamam dos transtornos provocados pelos buracos nos 25 quilômetros da RJ 104, que liga os municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, mecânicos e borracheiros comemoram o aumento nos serviços, que nos últimos meses tiveram uma procura 50% maior que a habitual. Mas, apesar de toda lucratividade, eles também concordam que a rodovia deveria receber reparos imediatos com objetivo de evitar os constantes acidentes.







Há três anos, os amigos Daniel Souza, 21 anos e Matheus Silva, 19, resolveram se associar e abrir uma borracharia e o local escolhido não poderia ser melhor: as margens da RJ 104 em Tribobó, em São Gonçalo. Segundo Daniel, ele chega a receber cinco motoristas, por dia, com problemas nos pneus dos veículos por conta dos buracos.





“Quando carro passa por um buraco, o pneu costuma rasgar ou empenar a roda. Às vezes, se torna irrecuperável. Sempre que dá realizamos os serviços e nosso trabalho tem aumentado muito por conta do descaso com essa estrada. Apesar do lucro, essa situação nos preocupa bastante. È comum vermos acidentes aqui neste trecho. Muitas pessoas reduzem a velocidade para desviar dos buracos e acabam causando engavetamentos”, disse.





Em Manilha, Itaboraí, o borracheiro Jhonatan Sá, 21 anos, disse que seus lucros aumentaram 50%. Mas assim como outros profissionais, ele também concorda que a via deve receber obras.





“Também sou motorista e já tive um pneu rasgado ao bater em um buraco. Sei como é duro ficar com esse prejuízo. Por um lado, os buracos até ajudam a nossa profissão, mas o ideal é que a rodovia receba reparos”, afirmou.





A assessoria do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela via, informou que existe o projeto para operação Tapa-Buraco, mas o DER-RJ aguarda a entrada de recursos para executá-lo.