Concurso Dan Arte: evento promete revelar talentos da região

[INFORME PUBLICITÁRIO]





O concurso Dan Arte é um evento de moda e beleza anual, criado para revelar crianças e adolescentes (meninos e meninas), além de mulheres, para os mundos da arte e da moda. É uma oportunidade de levar cultura e oportunidades para vários talentos que ainda não foram descobertos. O evento, também, terá um caráter filantrópico, pois como inscrição será cobrada uma taxa simbólica + 1kg de alimento não perecível, que será destinado para algumas instituições de caridade.







O concurso é válido para São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói e Região do Lagos, sendo dividido em 3 (três) categorias:





> Kids - meninos e meninas de 5 a 10 anos





> Teen - meninos e meninas de 13 a 17 anos





Nessas categorias existirá um ranking só para os meninos e outro para as meninas, e as premiações serão dadas da seguinte forma.





• 1°Lugar - R$ 2.000 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





• 2°Lugar - R$ 1.000 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





• 3°Lugar - R$ 500 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





> Musas - mulheres de 18 a 26 anos





Nessa categoria a Dan Arte juntamente com premiado Tattuador Jhony Oliveira, dono do estúdio Jhony Tottoo, um dos maiores estúdios de tatuagem de São Gonçalo, com mais de 15 anos de mercado; e a agência Artistando Casting (que estará presente em todas as categorias com jurados de peso e referência no mundo da moda e das artes) escolherão 8 mulheres que irão fazer parte da coleção Fantasy. Jhony Oliveira, junto com a Dan Arte vai transformar as musas finalistas em artes para estampas. As premiações para essa categoria serão:





• 1° Lugar - R$ 3.000 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





• 2° Lugar - R$ 2.000 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





• 3°Lugar - R$ 1.000 + Prêmios da agência e dos patrocinadores





• Do 4° ao 8° lugar - R$500 + Prêmios dos patrocinadores





A mais votada ganhará contrato de 1 ano com a Dan Arte e será a representante oficial em todos os eventos em que a marca participará.





A agência Artistando Casting, é uma agência que gerencia e programa a carreira de modelos e atores, tendo sua sede localizada no Recreio dos Bandeirantes, e faz parte do Grupo Artistando, cuja Cia. tem 30 anos de história.





A agência participará das seletivas fazendo parte do júri, buscando talentos para diversas áreas ligadas a arte e a moda, além disso irá premiar os 3 primeiros lugares de cada categoria da seguinte forma:





• 1º Lugar - New Face Site, Book, Workshop e Agenciamento





• 2º Lugar - New Face Site, Workshop e Agenciamento





• 3º Lugar - New Face, Workshop e Agenciamento





No dia 20/12 sairá uma matéria exclusiva falando mais sobre a agência e seu diversos projetos e trabalhos.





As inscrições para o concurso se iniciam na terça feira, dia 19/12/2017, com término no dia 23/02/2018.





Os pontos de inscrições são nas lojas Carpediem In Rio (Rua Dr.Nilo Peçanha, 1.027 - Nova Cidade - Em Frente ao Banco Itaú. Tel.: 3192-2218), Origem Carioca (Rua Coronel Rodrigues, 92 - Centro - SG - Esquina com a Rua Salvatori. Tel .: 99748-8881), Estúdio de Tatuagem Jhony Tattoo, Shopping Partage e na calçada da Marisa (Rua Dr.Nilo Peçanha, 1027 - Nova Cidade, em frente ao Banco Itaú. Telefone 3192-2218). O valor simbólico é de R$35,00, com direito à camisa (blusa) do concurso. No decorrer do concurso novos pontos de inscriçõeso serão anunciados.

A Dan Arte comunica que devido ao número de vagas limitadas por categoria, a data do término das inscrições pode ser atencipada. Continue acompanhando as redes socias da Dan Arte e do Jornal O São Gonçalo para ficar atualizado sobre esse concurso que mudará a vida de muitas pessoas.