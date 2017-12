Buracos causam transtornos para motoristas e pedestres no Bairro Almerinda em São Gonçalo

Principal via do Bairro Almerinda, em São Gonçalo, a Rua Capitão Juvenal Figueiredo se tornou sinônimo de problemas para motoristas e pedestres que precisam transitar diariamente pelo local. Em um trecho de, aproximadamente 150 metros, dezenas de buracos no asfalto causam prejuízos tanto aos veículos que por ali passam, quanto ao comércio do entorno.





Segundo comerciantes, o problema é antigo e a sensação é de que o trecho a partir do número 363 foi “abandonado” pelo poder público, já que foram realizadas obras recentes em extensões da rua antes e depois dele.





“É muito descaso. A situação fica pior, pois os carros passam por aqui para cortar caminho quando a rodovia fica engarrafada. Quando chove, pior ainda”, contou o mecânico Charles Matos, de 41 anos.





Comerciante no local há 12 anos, José Nilson, 69, também vê a esperança de melhorias na via se perder. “Alguns vereadores e amigos conhecidos da política já vieram aqui, prometeram melhorias e até agora nada. Aqui na frente da loja, abriu um buraco enorme e eu mesmo joguei cascalho para dar um jeito. Quando chove, a água suja respinga dentro do comércio. Sem contar o prejuízo aos motoristas, que arrastam a parte de baixo do carro, quebram peças”, completou o comerciante.





Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que irá enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e tomar as providências necessárias.