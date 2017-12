Futebol beneficente em Itaboraí terá jogador do Botafogo em campo

Amigos do Dudu contra Amigos do Alex começa às 20h no Alzirão





O período de fim de ano, após o término dos campeonatos nacionais e internacionais de futebol, é comum entre os famosos as partidas amistosas com cunho social. No entanto, há também anônimos que tentam praticar a solidariedade. Com este pensamento que uma dupla de amigos, do bairro Apolo III, em Itaboraí, vai realizar pelo 12º ano o confronto Amigos do Dudu contra Amigos do Alex, hoje, às 20h, no estádio Alzirão, no mesmo município.





Para assistir aos jogos entre os craques 'anônimos' basta levar um quilo de qualquer alimento não perecível na bilheteria do estádio. A expectativa dos organizadores é conseguir juntar mais do que 25 cestas básicas, que foi o total arrecadado em 2016.





"Nossa expectativa é aumentar esse número. Ano passado nós doamos tudo para uma única instituição. Este ano, dependendo da quantidade, vamos dividir para outros locais", disse Eduardo Dias Franco, o Dudu, de 31 anos, que ganhou todas as edições do futebol beneficente até então.





Este ano, que marcará a 12º edição da partida, será a primeira no estádio em Itaboraí. Depois de solicitar à Prefeitura do município, Alex Souza, 'dono' da segunda equipe, recebeu a resposta positiva.





Para a partida de hoje, o meio campo titular do Botafogo, Matheus Fernandes, tem presença confirmada. Para ajudar os interessado em colaborar, os organizadores disponibilizaram um ônibus que sairá do Apolo III, gratuitamente, até o estádio. A bola rola exatamente às 20h.