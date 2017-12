Árvore ameaça cair no Boaçu e pode atingir fios de alta tensão

Moradores da Rua Onair Pena, no Boaçu, estão preocupados com uma árvore que ameaça atingir os fios de alta tensão. Os galhos que já estão entrelaçados com a fiação telefônica avançam rapidamente em direção a rede elétrica.





De acordo com moradores, sempre que venta no local, as residências ficam sem o serviço de telefone e iluminação, já que os galhos acabam interferindo na transmissão dos serviços.





“Já entramos em contato com a prefeitura e não tivemos retorno. Por enquanto, a falta de iluminação só nos afeta quando chove ou venta, mas se a a arvore continuar crescendo desta foram, em breve seremos atingidos mesmo que não haja mudança de temperatura”, reclamou o mecânico Jader Matos, 35 anos.





Em nota a Prefeitura de São Gonçalo respondeu que A Subsecretaria de Parques e Jardins irá enviar, até o início da próxima semana, uma equipe ao local para verificar a demanda.