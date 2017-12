Abrigo Cristo Redentor recebe doação de 50 kg de alimentos

Motivados pela solidariedade, dirigentes do Centro de Oportunidade ao Talento (COT) entregaram, ontem, doações de alimentos não perecíveis ao Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo.





Esse é o quarto ano consecutivo que os integrantes do projeto realizam a entrega de donativos para o abrigo, cerca de 50 quilos de alimentos, que foram arrecadados em um jogo beneficente, que ocorreu no último sábado, no Campo do Cruzeiro, no Porto Novo.





“Só fico um pouco triste de saber que muitas pessoas que têm condições financeiras de ajudar as instituições, não o fazem. A minha ideia é contribuir com esses eventos, sempre que possível”, resumiu Clayton Grilo, organizador do COT, que entregou os donativos, juntamente com o dirigente Tony Gonçalves Costa.





Para o presidente do Abrigo Cristo Redentor, Josias Ávila, toda ajuda é bem-vinda. “Ficamos muito gratos por toda contribuição aos nossos idosos. A comunidade, tanto de São Gonçalo quanto de Niterói, tem sido muito importante para a manutenção do abrigo”, explicou.





O “Futebol das Estrelas” foi organizado pelo ex-jogador e idealizador do COT, Clayton Grilo, que comemorou 11 anos de existência do projeto. Na ocasião, o COT recebeu amigos “boleiros” do Brasil e do exterior.





Os jogos foram: “Time de Estrelas”, formado por atletas profissionais, contra a base do Grêmio nos anos 80. Houve ainda o duelo entre o Sub-9 e Sub-11 do COT (Porto Novo), que enfrentou o COT (filial Catarina).