Condomínio é interditado e 160 famílias terão que deixar suas casas em São Gonçalo

>> Vários prédios do condomínio estão com rachaduras e moradores terão que deixar o conjunto habitacional





Depois de mais de 20 dias de angústia e espera, os moradores do condomínio Village dos Girassóis, na Lagoinha, em São Gonçalo, receberam o laudo da Defesa Civil que comprova a necessidade de interdição de toda a área, composta por de 20 blocos e 160 apartamentos. O drama dos moradores do empreendimento foi mostrado por O SÃO GONÇALO na última semana de novembro.





A entrega do laudo, perto do Natal, deixou os moradores tristes e preocupados, já que eles acreditavam que daria tempo para organizar uma ceia comunitária como acontece há alguns anos.





“Estamos muito tristes. Quando compramos esse imóvel escolhemos morar aqui e, agora, vivemos de incertezas. Eu já planejava sair por conta dos riscos, mas hoje tenho certeza da mudança”, disse o técnico em eletrônica Ricardo Tânio, de 39 anos.





Ainda segundo Ricardo, os condôminos não foram procurados pela construtora da obra para assegurarem uma nova moradia.





“Estamos perdidos e sem apoio. Vou buscar meus direitos na Justiça, para que possa ao menos deixar de pagar as prestações nesse período em que estiver fora daqui. Não queremos outra casa”, contou.





Drama repetido - Dentre todas as famílias, um caso chama a atenção. A vendedora Renata Regis, 39, que mora no local há seis anos, mas que, em 2010, já morava em um outro condomínio, que sofreu avarias após as chuvas de abril daquele ano. Por conta de problemas na estrutura, ela se mudou para a Lagoinha e, novamente, se vê sem um lar para chamar de seu.





“Estou sem chão. Pela segunda vez, estou sem casa. O que me preocupa é que agora tenho dois filhos pequenos. Nem dormi depois que recebi esse laudo. Fico triste e receosa com o que me espera”, afirmou.