Famílias de policiais mortos têm 'Natal Azul' em Niterói

>> Dessa vez as comemorações do ‘Natal Azul’ aconteceu no quartel do 4ºCPA, em Niterói





O clima de tristeza e sofrimento deu lugar a alegria, diversão e entretenimento. O “Natal Azul”, do projeto #basta, idealizado pela jornalista Roberta Trindade, vem levando às famílias de policiais militares mortos, um pouco de felicidade diante de tantas lágrimas e questionamentos nos últimos anos. Dessa vez o evento aconteceu no 4º Comando de Policiamento de Área(CPA) no Centro de Niterói e reuniu 102 crianças de diferentes cidades do Rio de Janeiro, número bem maior que a edição do ano passado(40).





Durante o mês de novembro, os organizadores do projeto se reuniram para arrecadar doações para serem entregues às famílias. Roupas, sapatos, brinquedos, entre outros itens, foram doados por diversos voluntários que abraçaram a causa e “apadrinharam” os filhos dos militares. E um integrante muito especial coroou a festa com a entrega dos presentes arrecadados. O Papai Noel, figura ilustre do Natal, levou bolas, camisas, tênis e muita diversão para os “pequeninos”.





Dentre as famílias presentes, estava a do soldado Joubert dos Santos de Lima, de 26 anos, morto no dia 10 de outubro após confronto em São Gonçalo. A viúva do militar se mostrou muito emocionada durante o evento.





“Perdi meu marido há dois meses e não sei o que será da minha família sem ele. Têm sido dias de tristeza, lágrimas, saudades, lembranças e muita dor. Ele era tão carinhoso, atencioso com os filhos dele, e agora somos somente eu e eles. É uma sensação de solidão. Por muitas vezes me pergunto porque aconteceu isso com a gente”, disse.





O projeto #basta visa denunciar a falta de estrutura e condições de trabalho para os agentes militares do Rio de Janeiro. E busca levar às famílias momentos de alegria em meio a tantas dificuldades. Além disso, ajudam os filhos de policiais militares que estão afastados do serviço por motivos de doença.





“Nesse meio de tristeza e sofrimento, o projeto tem nos ajudado muito. Hoje, eu estou muito feliz pelos meus filhos. Eles escolheram um presente e o Papai Noel trouxe pra eles. A felicidade deles é a minha também”, disse a viúva de Joubert, muito emocionada. Outras famílias de PMs mortos também estiveram presentes.





Entre elas, a do militar Israel da Silva, que era lotado no 12ºBPM (Niterói) e foi morto em dezembro de 2005. A viúva do militar também se emocionou bastante quando o filho único do casal recebeu o seu presente de Natal.





“É muito gratificante ver que as pessoas ainda nos ajudam. Somos muito gratos a tudo que o projeto #basta faz pela nossa família e por todas as outras. Meu filho está muito feliz, mas vai ter que tomar um “banhozinho” quando chegar em casa. Ele se divertiu tanto que está todo sujo”, brincou, em meio a lágrimas.





Nessa quinta-feira (14), o número de policiais militares mortos chegou a 127, com o assassinato do aposentado Manuel Leal da Cunha, de 53 anos em Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí, na região Sul do Rio de Janeiro.