Acidente deixa um ferido e tumultua trânsito no Cafubá em Niterói

Um acidente envolvendo um ônibus e dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na tarde de hoje, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no bairro de Piratininga, na altura do DPO do Cafubá, em Niterói.

O trânsito precisou ser desviado devido à gravidade da colisão, que deixou o trânsito confuso na região, com retenções que chegaram a um quilômetro de extensão.





Segundo informações da NitTrans, a única vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e não teve ferimentos graves. Os veículos envolvidos foram removidos.