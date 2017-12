Empresa municipal de iluminação pública promete acabar com a escuridão em São Gonçalo

O crônico problema da falta de iluminação pública de São Gonçalo está perto de ser solucionado. A Prefeitura de São Gonçalo e a concessionária Enel (antiga Ampla), responsável pelo fornecimento de energia para a cidade, mapearam os pontos de apagão, que chegam a atingir 90% do município, com 25 mil lâmpadas, em seis mil logradouros.





Para minimizar os efeitos da falta de uma empresa que cuide da iluminação, no próximo ano, será criada a Empresa de Iluminação Pública Municipal que será coordenada pelo vice-prefeito Ricardo Pericar. Mesmo antes de ser oficializada, servidores já estão trabalhando em caráter emergência.





De acordo com Pericar, foram alugados quatro caminhões, e sete eletricistas estão atuando na cidade. Em abril, chegarão mais seis caminhões. “Nossa previsão é de que até o final do primeiro semestre de 2108 esse ‘apagão’ que afeta a cidade esteja resolvido. Hoje, estamos trabalhando com apenas 20% da capacidade de atuação, mas com a criação da empresa e contratação de funcionários vamos aumentar gradativamente nossa efetividade”, explicou.





Ainda segundo Pericar, a criação da empresa vai gerar uma economia no primeiro ano de R$ 8 milhões. “A criação da empresa será a solução para economizar. O último contrato foi de R$ 15 milhões e, nossa previsão é neste próximo ano ter uma despesa de R$ 7 milhões”, afirmou.





Pericar também contou que há na cidade 815 pontos acesos durante o dia, o que gera um custo de R$ 313 mil ao mês. “Pedimos que a população tenha calma. Não é preciso ligar ou vir até a nossa garagem. A partir de julho de 2018 esse contato será muito importante para que possamos repor os materiais”, apontou.





A Prefeitura de São Gonçalo esclareceu ter revogado o decreto que resultaria em novas taxas devido a não ter logrado êxito na realização da licitação. Entendeu ainda ser possível prestar um bom serviço à população através da administração pública.