Jogos da Terceira Idade vão agitar praça em Niterói neste sábado

O 1º Jogos Abertos dos Idosos, da Prefeitura de Niterói acontece neste sábado, dia 16, das 8h às 13h, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí. O evento, organizado pela Secretaria Municipal do Idoso com apoio de diversas instituições e empresas, terá várias atividades, como campeonatos de dama, dominó, sueca e shuffleboard. O Projeto Gugu, tradicional na cidade, abre a programação com um aulão de alongamento.





A programação também terá festival de dança em dupla e em grupo com estilo livre, além de um bingo solidário. Cada cartela será trocada por um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições que cuidam de pessoas da terceira idade em Niterói.





Os prêmios incluem hospedagem em hotéis de Búzios e da Região Serrana. Almoços, cafés da manhã e jantares em restaurantes, entre outras premiações. No local, terá ainda aferição de pressão e glicose, prevenção ao câncer de pele, emissão do cartão do idoso, check-up auditivo e de equilíbrio com Handcap Zumbido.





“Será uma manhã inteira de atrações para os idosos, com atividades que incluem o bem estar físico e emocional. A Secretaria do Idoso vem trabalhando em parceria com outros órgãos públicos e empresas da cidade para aumentar e garantir a qualidade de vida dessa importante parcela da população”, afirma Beto Saad, secretário da pasta.