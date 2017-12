Projeto social de São Gonçalo oferece aulas gratuitas de capoeira no Jardim Miriambi

Formado Minhoca comanda as aulas noturnas no Jardim Miriambi





Com muita força e vontade para ajudar jovens, o projeto social ‘Capoeira nas Comunidades’, idealizado pelo instrutor Geovani Victória, o Formado Minhoca, que tem o objetivo de resgatar jovens em situação de risco, busca patrocinadores para seguir funcionando, na Rua Severino Correia, próximo ao número 49, às 3ª e 5ª, às 19h30.







Com atuação na região do Jardim Miriambi, em São Gonçalo, o projeto realizará cerimônia de troca de cordas, uma espécie de ‘aprovação de série’, no dia 15, na Academia Magger, no Bandeirantes, às 20h. O projeto é uma iniciativa da Associação de Capoeira Berimbau de Ouro, fundada há mais de 30 anos pelo mestre Quito, que já formou mais de três mil alunos. Com características simples, o programa realiza as aulas na rua.





“O nosso projeto é voltado para ajudar os jovens do local e é 100% voluntário. Não cobramos nada dos alunos. Por isso, se conseguirmos o auxílio de empresários da região, poderemos aumentar o número de crianças e jovens atendidos”, afirma Geovani.





Cerca de 40 pessoas, entre jovens e adolescentes participam do projeto. A idade mínima permitida é de três anos e não há limite de idade para participar das aulas.