Fantasias da Porto da Pedra serão feitas por costureiros da região

A Escola de Samba Porto da Pedra está com a produção adiantada para o Carnaval 2018. Dessa vez, a agremiação gonçalense conta com um diferencial, que é o uso de mão de obra ‘caseira’ para a preparação das fantasias.





Segundo o coordenador de alas da escola, Sandro Reis, dez pessoas trabalham diariamente em um atelier, localizado na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, a partir do período da tarde, até o fim da noite. Entre os trabalhadores, sete são passistas da própria escola.





“Diante das demandas do Carnaval para 2018, a agremiação montou esse atelier e a gente vem fabricando as fantasias antes do Carnaval. Nessa fase, o tempo é primordial”, explicou Sandro.





Entre os motivos da produção caseira, está o incentivo à mão de obra local, capacitando foliões e moradores da localidade. Outra motivação foi o corte de 50% da verba de incentivo cultural destinada às escolas de samba da série A.





“Nosso cronograma prevê que continuemos a captar gente para que até 26 de janeiro já tenhamos todas as fantasias completas”, disse o coordenador de alas.





A Porto da Pedra será a quarta escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Rainhas do Rádio – Nas ondas da emoção, o Tigre coroa as Divas da canção!”, desenvolvido pelo carnavalesco Jaime Cezário. O presidente da escola, Fabio Montibelo, adiantou que serão cerca de 2,1 mil componetes na avenida.