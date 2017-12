Buracos são ‘armadilhas’ na principal rua do Mutuá

Motoristas que trafegam pela Avenida Paula Lemos, no Mutuá, precisam redobrar a atenção, na altura do número 298. Dois grandes buracos na via estão provocando uma série de acidentes.





De acordo com moradores no local, os problemas foram iniciados após um vazamento de esgoto e do entupimento de galerias de águas pluviais. Com o excesso de água no trecho a pavimentação se desprendeu e a demora no reparo foi deixado o buraco cada vez maior.





De acordo com o motorista de coletivo Calos Pereira, de 61 anos, a situação piora quando chuva.





“Esses buracos costumar ficar cheios de água o que dificulta visualizá-los. Por conta disso, temos os acidentes e os danos em nossos veículos. Já passou da hora de tomarem uma providência”, afirmou.