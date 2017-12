RJ-104 vira rodovia do caos

Nem o farol alto está sendo suficiente para iluminar a RJ-104, na altura dos bairros do Jardim Catarina, do Colubandê e de Tribobó, em São Gonçalo. Os longos trechos sem iluminação estão causando acidentes e favorecendo os assaltos, segundo motoristas e pedestres que circulam pela via.





Além dos conhecidos buracos que estão espalhados ao longo de toda a rodovia, os motoristas precisam olhar através dos altos matos que crescem livremente as margens da pista.





“Além de favorecer que criminosos se escondam, os matos atrapalham a visibilidade de quem precisa fazer o retorno nesse local. Já é uma saída complicada para nós motoristas, sem ver direito é um prato cheio para acidentes. Agora junta tudo isso com a falta de iluminação... está complicado nossa vida por aqui, apesar de pagarmos nossos impostos”, desabafou o motorista Sandro Figueira, de 42 anos, enquanto tentava fazer o retorno, na altura de Tribobó.





No Colubandê, os perigos da via escura se estendem principalmente para os pedestres que precisam atravessar a passarela em plena escuridão. “Isso aqui ta horrível! A gente passa na passarela num breu danado. Bandido aqui só não assalta quem ele resolve perdoar porque os caras assaltam na subida da passarela e ninguém vê nada”, lamentou uma estudante, que preferiu não se identificar.





Os pontos sem iluminam se repetem em diversas localidades e as reclamações são sempre parecidas. “Muito escuro, pista com buraco, cheio de mato em volta e motoristas querendo acelerar para escapar do perigo. Conclusão: quando não são assaltados, colidem uns com os outros”, contou Carla Silva, de 35 anos, que trabalha na altura do Jardim Catarina. Em nota o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que “Por consequência da crise financeira o DER-RJ está encontrando dificuldades para realizar a manutenção do serviço.