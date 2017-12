Grupo de Samba Só Sabor faz show de aniversário amanhã

Com mais de 30 anos de tradição e conhecido pela região de São Gonçalo e Niterói, o Grupo Só Sabor, de São Gonçalo, vai comemorar o seu aniversário amanhã (9.12), a partir das 15h, no clube Combinado Cinco de Julho, no Barreto, em Niterói. A festa contará com a presença de inúmeras referências musicais.





O grupo com a formação oficial de Tininho, Perrela, Binho e Guinho, surgiu há 32 anos após uma brincadeira em um bar de amigos no bairro de Tenente Jardim, em São Gonçalo. Após reunirem instrumentos e se divertirem em uma noite, foram percebendo que as coisas estavam mudando e que as sextas-feiras não eram mais as mesmas depois de lotarem as calçadas do bairro.





Com um CD lançado nos anos 90 e músicas tocadas por grupos famosos, os integrantes estão animados para o evento. "A expectativa para a festa está muito grande.Tudo dando certo nós vamos destinar parte da renda para gravação de um novo CD com músicas próprias, que pode ser feito ainda em 2017," contou Tininho líder do grupo e percussionista.





O show tem participações especiais de 17 convidados. Entre eles, Peralta, Paulo Zerbini, Adriano Pavarotti, Amigos do Meminho, Niu Souza, Robertinho Silva e Café com Samba são alguns dos artistas que vão participar do evento. "Todo aniversário do grupo procuramos fazer em um horário que as famílias possam ir. As vezes vão pais com filhos e sobrinhos,"afirmou. O Combinado Cinco de Julho fica na Av. do Contorno, no Barreto e para obter mais informações sobre a festa do Grupo Só Sabor basta entrar em contato com o telefone do clube (21) 2628-7377.