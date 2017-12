Visitantes poderão acessar a cobertura do MAC no domingo por R$ 10

Durante uma exposição do artista e arquiteto Pedro Varella, que será aberta neste domingo (10), a partir das 10h, os visitantes do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) poderão contemplar a paisagem da Baía de Guanabara diretamente da cobertura do prédio. O projeto conta com a colaboração do Grupo de Arquitetos e foi contemplado pelo III Prêmio Reynaldo Roels Jr. – uma parceria entre a EAV Parque Lage e o MAC Niterói.





Essa é a primeira vez em 21 anos de existência do MAC que o teto do museu será ocupado e visitado. Segundo o artista, a proposta da exposição “De onde não se vê quando não se está” é se desvencilhar da imagem que domina a experiência de quem visita o MAC oferecendo ao público a chance de estar no museu e perder de vista a imagem do prédio.





Para o acesso a cobertura, serão distribuídas pulseiras mediante a compra dos ingressos, no valor de R$ 10. O evento acontece em quatro horários durante o dia - 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30. Na quarta-feira a entrada será gratuita. A distribuição de pulseiras obedecerá a ordem de chegada ao museu. Portanto, não haverá possibilidade de compra antecipada ou de reserva.