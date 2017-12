São Gonçalo atende 3 mil pacientes na área da saúde bucal

A prática diária dos bons hábitos de higiene bucal deve começar desde cedo. A fim de incentivar o hábito da escovação e cuidados com a saúde bucal, dentistas da Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria Municipal de Odontologia, participam de ações sociais em todo município. Somente este ano, 3 mil pessoas integraram essas atividades.





“As equipes realizam procedimentos educativos, restauradores e preventivos sempre enfatizando a importância de uma higiene bucal adequada”, explica o secretário de Saúde, Dimas Gadelha.





As ações são realizadas em igrejas, praças, escolas, ONGs, Centros Comunitários, Cras, Cieps e unidades de saúde. Para realizar os atendimentos, os dentistas utilizam o Odontomóvel, consultório dental móvel, onde são realizadas limpeza, aplicação de flúor, restaurações e abscesso dentário.





Na triagem, os pacientes são orientados sobre formas corretas de realizar a escovação e a importância do fio dental. O trabalho é feito com uma abordagem lúdica para chegar até os alunos e impactá-los com os ensinamentos de higiene oral, sendo realizado através de brincadeiras com exposição da temática saúde bucal.





“O acompanhamento dos pais é muito importante para a saúde bucal da criança. É necessário controlar a escovação de seus filhos e levá-los regularmente ao dentista. Dessa maneira, é possível realizar um trabalho preventivo e evitar a perda precoce de dentes por problemas de cárie e doenças gengivais”, explica o subsecretário de Odontologia, Fernando Fadel.