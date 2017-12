Empresa de energia não recoloca asfalto e causa transtornos em Alcântara

Fotos da via em que Enel não repõe asfalto no Alcântara. Comerciante: Sebastião Pixiolini. DÉBORA VIEIRA.





Uma obra inacabada realizada pela Enel na Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara, em São Gonçalo, vem trazendo muitos transtornos para motoristas e comerciantes do local. O reparo, que começou no último mês, deixou um raio de destruição pelo local.





Segundo comerciantes, a justificativa para as intervenções no trecho era a colocação de cabos de cobre, que fortaleceriam a energia, evitando queda de potência. Para realizar a obra, parte da pavimentação foi cortada e, passados mais de 30 dias, o asfalto não foi refeito.





De acordo com o comerciante Sebastião Pixiolini, de 64 anos, depois de muito reclamar, jogaram um pouco de piche.





“A poeira vinha tomando conta de tudo. Minhas vendas caíram 45%. Ninguém aguenta almoçar ou jantar com tanta sujeira. Isso é absurdo”, reclamou.





Para o taxista Billy Graham, 56, falta fiscalização nas obras em toda a cidade.





“Tem sido difícil entrar e sair do ponto com essa oscilação na pavimentação. Infelizmente, vejo esses mesmos problemas em bairros como São Miguel e Engenho Pequeno. Isso acontece porque não tem quem fiscalize. Estão fazendo o que querem com São Gonçalo”, afirmou.





A assessoria de imprensa da Enel foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição. (Marcela Freitas)