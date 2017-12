Futebol das Estrelas arrecada alimentos no Jardim Catarina

>> Objetivo dos organizadores é distribuir as arrecadações para as comunidades carentes do bairro





O bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, estará em festa no próximo dia 17, a partir das 8h. Isso porque os principais nomes do futebol brasileiro estarão no bairro para disputar o Jogo das Estrelas. O objetivo do evento é arrecadar alimentos para famílias carentes e, assim, oferecer uma ceia com mesa farta no Natal. A partida acontece no estádio Catarinão, do Gonçalense FC, e contará com nomes como Jucilei Silva, Vinicius Junior, Renato Abreu, Anderson Águia, Alex, José Aldo e o ex-jogador Romário.







Esse é o quarto ano do evento. De acordo com um dos organizadores, o empresário Anderson Carlos, de 39 anos, a expectativa é que, este ano, a arrecadação seja superior a do ano passado, que chegou a duas toneladas de alimentos.





“Esse evento começou com o Bebeto, que organizou a primeira partida sozinho. Com o tempo, mais pessoas foram ajudando e hoje, somos um grupo de seis pessoas. Esse jogo é muito esperado em nosso bairro. Sempre realizamos nessa data para garantir o Natal dessas famílias. Muitas passam por grandes dificuldades financeiras e essa cesta básica contribui muito”, explicou Anderson.





Todos os alimentos arrecadados serão doados para famílias carentes das localidades conhecidas como Pica-Pau, Ipuca, Baixada, Final Feliz e Favela da 39. Os portões serão abertos às 8h. A partida começa com o futebol infantil seguido do Jogo das Estrelas, que contará também com a participação de moradores do bairro. Para assistir aos jogos, os interessados devem levar 1 kg de alimento não-perecível por pessoa.





Jogo do Bem – A Associação Mineira de Reabilitação (AMR) será uma das beneficiadas pelo “Game of Dreams” com a venda dos ingressos. O jogo, que acontece, hoje, às 16h, no Mineirão, vai levar a campo Ronaldinho Gaúcho e outros craques.