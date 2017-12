Praça de Santa Izabel será revitalizada e receberá academia e parquinho para as crianças

A principal praça de Santa Izabel, em São Gonçalo, que está abandonada há pelo menos 10 anos, será revitalizada num projeto de parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e a empresa El Global, responsável pela construção do condomínio residencial Nova Floresta.







Moradores da região estão comemorando a novidade, como o comerciante Heráclito de Oliveira Bonifácio, 39, para quem a reforma da praça irá gerar uma valorização do bairro.





“Com tudo bonitinho, a praça fica mais cheia e o comércio ao redor mais visado. Isso é algo importante para a gente”, afirmou.





O marceneiro Nilton César da Costa, 48, que mora em Santa Izabel desde que nasceu, disse que a reforma a praça é uma promessa antiga.





“A praça está decadente. Costumo ficar aqui para relaxar, mas não tenho condições de trazer minha família, pois não tem nada que chame atenção”, contou.





Quem também reclamou do abandono foi o eletricista Orlando Carvalho, 70, e sua esposa, a dona de casa Zenaide Lima Rosa, 65.





“Santa Izabel precisa de várias reformas. Uma reforma aqui, com certeza será um presente para a comunidade”, disse Zenaide.





O gerente de obras da El Global, Pedro Paulo, responsável pela construção do condomínio Nova Floresta que será construído numa área rural da região, revelou que a intenção é trabalhar junto com o poder público para melhorar as condições de mobilidade e meio ambiente do local.





“Estamos estudando com a prefeitura a colocação de cabines de ônibus totalmente sustentáveis, onde os passageiros tenham um espaço coberto. Faz parte da visão da El Global, levar comodidade para o entorno de nossos empreendimentos”, destacou Pedro Paulo.





Conforme o projeto, a praça receberá equipamentos de ginástica e brinquedos para as crianças.





“O espaço está abandonado e essa recuperação vai ser interessante para que seja melhor usado pela população. Isso gera um bem estar aos moradores e transforma o local num ponto de encontro da comunidade”, disse a arquiteta Mariana Tinoco Carneiro, responsável pelo projeto. De acordo com a El Global, a revitalização será feita em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente e Planejamento.





“Decidimos revitalizar essa praça porque um dos valores da El Global é valorizar a comunidade onde os empreendimentos estão sendo instalados. A ideia é mostrar que fazemos parte da comunidade”, declarou Pedro Paulo.





O empreendimento - O condomínio Nova Floresta terá uma área de mais de 100 mil m², dentro de uma área rural. O prazo de entrega é de 24 meses. Inicialmente, o empreendimento terá 362 lotes com média de 160m² cada um e valor de R$ 48 mil, financiados em até 180 vezes.





Empregos - A expectativa é de que sejam gerados mais de 100 empregos diretos e 200 indiretos nesta primeira fase da obra. Nas fases seguintes, serão gerados mais de 500 empregos diretos e 1.000 indiretos.





Investimento - De acordo com a empresa, serão investidos mais de R$ 30 milhões na primeira fase da obra, sendo que estão previstos mais três lançamentos até março de 2018.