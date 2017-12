CD’s apreendidos são inutilizados em Niterói

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói (Seop) inutilizou ontem, cerca de 25 mil CDs e DVDs piratas, que foram apreendidos pela Guarda Municipal e agentes da Seop durante 2017. As mídias falsificadas foram destruídas no Depósito Público Municipal.



A ação, que acontece anualmente, contou com auxílio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). As apreensões foram realizadas em diversos bairros da cidade durante rondas normais ou através de denúncias. As cópias eram todas de artistas e cantores renomados, nacionais e internacionais, artistas gospel, além de vídeos de pornografia.



Durante as blitzen, os agentes também encontraram várias cópias de software de computador que, em alguns casos, os originais chegam a ser comercializados por R$ 500 nas lojas, mas nas bancas ilegais chegaram a ser vendidos até por R$ 50. Os CDs e DVDs falsificados eram comercializados por valores entre R$ 2,90 e R$ 15, dependendo do tipo de cópia.



Secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas adiantou que os trabalhos de combate às mercadorias piratas, serão intensificados durante o mês de dezembro.