Esgoto invade casa no centro de São Gonçalo e causa transtornos

Moradores da Rua Julio Horta Barbosa, esquina com Simão Lima, no Centro de São Gonçalo, estão convivendo literalmente com um mar de água suja. Por conta de entupimentos nas galerias de águas pluviais, a casa de número 243, que fica em frente às galerias, está repleta de água suja e fétida.





Morando vizinho ao imóvel, o vendedor Marcos Pereira, 42 anos, disse que permanece o tempo todo com a casa fechada para evitar a invasão de mosquitos no imóvel.





“Essa casa está vazia justamente por esse problema de encher de esgoto. Com o assoreamento das galerias a água desemboca aqui. A prefeitura vem aqui raramente para limpar. Isso até minimiza, mas passado alguns dias o quadro é o mesmo. Precisamos de uma obra grande nesse trecho. Estou falando de saúde pública”, reclamou.





O aposentado Marcos Damião Gomes, 67 anos, disse que viveu na casa por dois anos, mas entregou aos donos há quatro meses.





“Tenho uma bomba para escoar água da chuva que ficava ligada 24 horas por dia para evitar que o esgoto tomasse conta do imóvel, mas não tive mais como ficar nessa situação e aluguei a casa ao lado. Sem essa bomba o quintal fica horrível. Já entramos em contato com a imobiliária, mas não foi tomada providências junto a prefeitura”, contou.





A Subsecretaria de Conservação e Obras informou que irá enviar uma equipe ao local para verificar a situação e realizar os reparos necessários.