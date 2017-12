Rua do Mutuá é vigiada por câmeras de segurança

Preocupados com a onda de assaltos que vem aumentando no bairro do Mutuá, moradores da Rua Julio Horta Barbosa adquiriram câmeras de vigilância que foram espalhadas por toda a via, como uma tentativa de diminuir a criminalidade no local.



A medida foi tomada após um policial ter sido baleado durante um assalto, em agosto deste ano. Na ocasião, o PM foi socorrido pelo vereador Sandro Almeida, morador da região.



Logo após o episódio, as câmeras foram distribuídas em um trecho de pouco mais de 100 metros, bem como placas, que sinalizam o uso dos equipamentos e divulgam o número do 7º BPM ( São Gonçalo).



Um morador que pediu para não ser identificado, disse que algumas pessoas têm uma espécie de aplicativo para acompanhar as imagens.