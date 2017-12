Niterói celebra Orgulho LGBT

O Grupo Diversidade Niterói (GDN) está organizando a 13ª Parada do Orgulho LGBT, que acontecerá amanhã, na Praia de Icaraí, no bairro de mesmo nome, em Niterói. A concentração está marcada para às 15h, na Rua Miguel de Frias, em frente a Universidade Federal Fluminense (UFF). Mais de cem mil pessoas são esperadas no evento.





A novidade deste ano será a parceria com os povos de matrizes africanas, que farão a abertura do evento, com uma lavagem de água de cheiro simbólica contra o preconceito. Com o tema “Seu ódio não desbota as minhas cores. Amar é terapêutico!” o grupo GDN, segundo o presidente Felipe Carvalho, de 31 anos, pretende mostrar que mesmo sofrendo com a homofobia, o movimento jamais desistirá de atingir seus objetivos.





“Em virtude do avanço do preconceito, que vem crescendo a cada dia, é uma forma de mostrar que mesmo com o ódio deles, nós vamos seguir. O ‘Amar é terapêutico’ é para contrapor àquele juiz que tinha determinado que os LGBTs poderiam se tratar com psicólogos”, disse o presidente.





O vereador Leonardo Giordano (PCdoB), um dos fundadores do GDN, é uma das autoridades da cidade que está apoiando a ação de visibilidade e luta pelos direitos LGBT e pela liberdade de crença.



“Nesse ambiente hostil e de batalha, repleto de preconceitos, é muito importante fincar as bandeiras nos espaços públicos da cidade. É celebração, mas também ato de resistência”, afirmou. Quatro Trios Elétricos farão a alegria dos presentes.