Império Gonçalense está preparada para a estreia no Carnaval 2018

A escola de samba Império Gonçalense vai desfilar, pela primeira vez, no ano que vem. Sob a batuta de um novo presidente, nomeado na última semana, a agremiação já está com 80% do Carnaval pronto e promete surpreender na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, no Rio de Janeiro.





Com o enredo ‘Timbó’, idealizado pelo carnavalesco Leandro Valente, o presidente da escola Alderito Júnior, conhecido no meio do samba como Júnior Cabeça, de 37 anos, sonha com o título da Série E logo na primeira participação. De acordo com o comandante da agremiação, o trabalho vem sendo bem feito e é possível levantar a taça.





“Pela equipe que foi montada e pelo trabalho que vem sendo realizado, a gente pensa em subir. Temos problemas financeiros como toda escola de samba, mas com criatividade, a gente vai caminhando”, disse Júnior. Apesar de ter assumido o comando da agremiação recentemente, Júnior afirma que pegou o trabalho bem adiantado. Mesmo com a mudança no comando, todos os profissionais que já estavam tocando o projeto seguem na equipe e mais dois nomes reforçarão o elenco azul e branco.





“Cheguei aqui e tudo estava em fase final. Temos 80% do Carnaval pronto, necessitando apenas de ajustes no carro e nas fantasias. Toda equipe continua com a gente. Comigo, chegam Leonardo Borges para dirigir o Carnaval e Thiago Criolo, que será o responsável pela Ala de Passistas”, explicou o presidente.





Além de presidente da Império, Júnior acumula a função de diretor de Carnaval da Porto de Pedra. Contudo, o experiente sambista afirma que a dupla função não irá atrapalhar em nada a caminhada da novata gonçalense. A estreia da Império acontecerá no dia 17 de fevereiro. A agremiação de São Gonçalo será a 13ª a entrar na Intendente Magalhães. (Thiago Soares)