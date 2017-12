Rede de esgoto entupida invade casas no Rocha em São Gonçalo

O entupimento da rede de esgoto no Rocha, em São Gonçalo, voltou a assombrar moradores da Travessa João Leite. Por conta do entupimento, o esgoto está retornando para os imóveis.





Em outubro deste ano, O SÃO GONÇALO esteve no local e mostrou o sofrimento dos moradores da casa 49 que evitavam sair de casa porque o esgoto havia tomado conta de tudo. O problema, que parecia isolado, agora atinge outros imóveis da região.





“Logo após a reportagem, a Cedae esteve aqui e desentupiu. Parecia ser a solução. Mas voltamos a viver esse pesadelo”, disse a monitora de rota escolar Carine da Fonseca, 26.





O aposentado Edmo da Conceição, 71, disse que os problemas começaram, há dois meses, após a Enel realizar um serviço de cabeamento no solo.





“A Enel fez obra e abriu a rua. Quando o serviço foi concluído, ficamos com esse mar de esgoto. Nossa preocupação é que as casas passem a encher com chuvas fortes”.





O morador Yvens de Freitas, 43, disse que passa o dia inteiro tentando conter o vazamento no quintal. “O esgoto tomou conta da garagem. Ninguém merece conviver com esgoto dentro de casa”.





A assessoria de imprensa da Enel informou que enviará equipe para verificar o caso. Já a assessoria da Cedae informou que precisa que a Enel desligue a sua rede para que técnicos da Cedae possam realizar o reparo.